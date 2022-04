Fußball-Bezirksliga : Der SV Rindern hat Einmaliges geschafft

Der SV Rindern (gestreifte Trikots) ist als Team ganz eng zusammengerückt – für Trainer Christian Roeskens ist das ein Schlüssel zum Erfolg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Zweimal ist der Verein nach dem Aufstieg direkt wieder abgestiegen. Das wird sich nicht wiederholen. Der SV Rindern ist das beste Rückrunden-Team der Gruppe, was Trainer Roeskens rätseln lässt.

Die Fußball-Welt von Christian Roeskens wurde in den vergangenen Wochen ein wenig auf den Kopf gestellt. Und das nicht etwa, weil es für den von ihm trainierten Bezirksligisten SV Rindern auf dem Platz nicht gut gelaufen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Und das lässt Roeskens rätseln. Der 45-jährige Coach hatte das Schlimmste befürchtet, als er mit seinem Team nach der Winterpause in den zweiten Teil der Saison gestartet ist. Denn die Vorbereitung war denkbar schlecht gelaufen, weil Verletzungen. Corona-Fälle und Erkrankungen dafür gesorgt hatten, dass im Schnitt höchstens zehn Kicker bei den Übungseinheiten dabei waren. „Wir sind deshalb noch lange nicht auf dem Stand, auf dem wir eigentlich sein müssten“, hatte Roeskens vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr gesagt.

Gut zwei Monate später ist der SV Rindern mit fünf Siegen und nur einer Niederlage das beste Rückrunden-Team in der Gruppe fünf der Bezirksliga. Und hat nebenbei Einmaliges in der Vereinsgeschichte geschafft. Derweil fragt sich der Trainer, wie das alles geschehen konnte, weil er mit seinem Team in der Winterpause nicht annähernd in der Lage war, irgendwelche Grundlagen für den Rest der Saison zu erarbeiten. „Die Sache ist eigentlich total verrückt und irgendwie unglaublich für mich. Ich hätte nach dieser schlechten Vorbereitung nie gedacht, dass wir so gut abschneiden würden“, sagt Christian Roeskens.

Info Das Restprogramm des SV Rindern 24. April DJK Twisteden - SV Rindern 8. Mai SV Rindern - SV Walbeck 15. Mai GSV Moers - SV Rindern 22. Mai SV Rindern - TuS Xanten 29. Mai SF Broekhuysen - SV Rindern 1. Juni TSV Weeze - SV Rindern 12. Juni Uedemer SV - SV Rindern 19. Juni SV Rindern - SV Schwafheim

15 Punkte hat der SV Rindern in der Rückrunde geholt – einen Zähler mehr als Spitzenreiter SF Broekhuysen und der Tabellenzweite Viktoria Goch, die das Rennen um den Titel unter sich ausmachen werden. Der SV Rindern hat sich mit jetzt 37 Punkten auf den vierten Rang vorgeschoben und muss sich bei 16 Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen keine Sorgen mehr um den Ligaverbleib machen. Roeskens hat mit seinem Team somit das große Ziel erreicht, einmal ein längeres Gastspiel in der Klasse zu geben. Der SV Rindern war nach seinen ersten beiden Aufstiegen in die Bezirksliga jeweils direkt wieder abgestiegen. Jetzt sind aller guten Dinge drei. „Die Mannschaft kann richtig stolz auf das sein, was sie erreicht hat“, so der Coach.

Die Saison will Christian Roeskens aber noch nicht abhaken. „Jetzt wollen wir so lange wie möglich weiter auf der Erfolgswelle reiten. Und das Schöne daran ist, dass wir überhaupt keinen Druck mehr haben. Wir können ab jetzt nur noch gewinnen“, sagt der 45-Jährige. Ein Schlüssel zum Erfolg ist für Roeskens der große Zusammenhalt im Team. „Die Mannschaft ist richtig eng zusammengewachsen. Die Chemie stimmt“, so der Trainer. Und vielleicht lässt es sich deshalb auch verkraften, dass in der Winterpause nicht so viel an der Kondition gearbeitet werden konnte, wie es sich der Coach eigentlich vorgestellt hatte.

Der SV Rindern ist bei den Planungen für die neue Saison schon sehr weit. In Torhüter Bjarne Janßen, Verteidiger Mika Winkler und Stürmer Julian Diedenhofen (alle 1. FC Kleve II) stehen drei Neuzugänge seit längerer Zeit fest. „Zwei oder drei Spieler wollen wir noch holen, um in der Breite besser aufgestellt zu sein. Die Gespräche laufen“, sagt Roeskens.