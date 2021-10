Fußball-Bezirksliga : SV Rindern verbessert sich auf den fünften Rang

Kleve Philipp Roosen erzielt beim 1:0 den entscheidenden Treffer für die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens, die erneut mit guter Defensivarbeit überzeugt.

Der SV Rindern ist in der Fußball-Bezirksliga weiter auf dem Weg nach oben. Eine Woche nach 5:2-Erfolg beim SV Walbeck schaffte die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens am Sonntag einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den GSV Moers und verdrängte den Kontrahenten dadurch vom fünften Tabellenplatz. Philipp Roosen, mit fünf Treffern der erfolgreichste Spieler des Teams, erzielte in der 58. Minute das Tor, das die Begegnung entschied. Nach einem abgefälschten Schuss von Marcel Reintjes stand der 20-Jährige genau richtig und traf per Drehschuss.