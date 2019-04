Fußball : Wertlose Erinnerungen an den Gegner

Kleve-Rindern Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Viktoria Goch am Ostermontag wartet das nächste Schlüsselspiel auf den SV Rindern.

Fußball-Bezirksliga: SV Walbeck — SV Rindern (So., 15 Uhr). Das Team von Coach Joris Ernst muss die Reise zum SV Walbeck antreten und will dort nachlegen.

Gegen Goch stellten die Zebras unter Beweis, dass sie die Klasse um jeden Preis halten wollen und auch können. „Rindern hat alle Tugenden an den Tag gelegt, die es im Abstiegskampf benötigt“, erkannte auch Gochs Trainer Jan Kilkens an. „Wir wollen gegen Walbeck nachlegen“, kündigt Bernard Alijaj an, der Ernst am Montag und bei den Einheiten unter Woche vertrat. Ein Sonderlob holte sich dabei Chima Martins ab: „Er ist gerade herausragend drauf“, so Alijaj.