Fußball : Der RSV erwartet einen Aufstiegsaspiranten

Marvin Müller und der RSV Praest empfängt am Sonntag mit dem RSV Praest den TuB Bocholt. Im Kampf um den Klassenerhalt der Bezirksliga benötigen die Hausherren noch einige Zähler. Foto: Thorsten Lindekamp

Praest Fußball: Der Tabellenzweite der Bezirksliga, TuB Bocholt, stellt sich am Praester Offenberg vor.

Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage am Ostermontag beim TSV Wachtendonk-Wankum befindet sich der RSV Praest weiter stark auf Kurs Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga. Neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind bei nur noch fünf ausstehenden Begegnungen ein ordentliches Polster. Dennoch will Praests Übungsleiter Roland Kock am liebsten mit eigenen Punkten das Saisonziel möglichst schnell in trockene Tücher bringen. Und hierzu bietet sich morgen die nächste Gelegenheit.

Am Sonntag um 15 Uhr stellt sich mit TuB Bocholt jetzt allerdings ein Topteam am Praester Offenberg vor. Die „Veilchen“ werden die Saison mit ziemlicher Sicherheit auf dem zweiten Platz abschließen und damit an einer Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen können. „Die Bocholter Mannschaft hat viel Qualität“, erinnert sich Roland Kock auch noch gut an die glatte 1:4-Niederlage im Hinspiel. Zuletzt kam TuB Bocholt allerdings ins Straucheln und erreichte beim eim abstiegsgefährdeten Kevelaerer SV nur ein 1:1-Unentschieden. In der Schlussphase sah der Bocholter Ramiro Weidemann, der immer für einen Platzverweis gut ist, zudem noch die Ampelkarte und wird in Praest fehlen.

Bei den Hausherren steht Torwart Dennis Meiners nicht zur Verfügung, da er am heutigen Samstag heiratet. Kock hofft, dass Dennis Döring am Sonntag wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Der Schlussmann war am Montag ausgewechselt worden und konnte wegen Knieproblemen auch während der Woche nur sehr reduziert trainieren.