Fußball-Bezirksliga startet am 16. August Der Spielplan ist da: Alle Infos zur Derby-Liga

Wenn an der Tabellenspitze oder im Keller in den entscheidenden Fragen zwei oder mehrere Vereine die gleiche Punktzahl aufweisen, spielt das Torverhältnis keine Rolle. Das hat der Westdeutsche Fußball-Verband für seine Verbände Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen von Ober- bis Bezirksliga einheitlich geregelt. „Das ist auch gut so. Denn in der Vergangenheit hat es immer wieder Fälle gegeben, wo designierte Absteiger an einem Wochenende nicht antreten und das Spiel mit 0:2 gewertet wird. Am nächsten Spieltag gibt’s dann eine zweistellige Niederlage. Und das kann zwangsläufig zu Ungerechtigkeiten führen“, erklärt Holger Tripp, Staffelleiter der Gruppe 4. Allerdings ist auch der direkte Vergleich nicht entscheidend. Deshalb kann sich eine Saison nach dem letzten Spieltag noch erheblich in die Länge ziehen. Diese leidvolle Erfahrung musste unlängst der spätere Landesliga-Absteiger SGE Bedburg-Hau machen, der noch vier Entscheidungs-/Relegationsspiele bestreiten musste. Deshalb will auch gut überlegt sein, für welchen Termin die Abschlussfahrt an den Ballermann gebucht wird.