Kleve 1. FC Kleve II stürzt den Spitzenreiter in letzter Minute

Doch letztlich sei das Remis nicht unverdient, sagt Kleves Trainer Marco Schacht. „Wie wir nach dem späten Rückstand Moral gezeigt haben, war hervorragend. Daher ist das 2:2 durchaus leistungsgerecht.“ Bereits in der ersten Halbzeit konnte Kleve überzeugen und ging durch einen direkt verwandelten Freistoß von Nicola Mölders (32.) mit einer Führung in die Pause. „Budberg wirkte im letzten Drittel verkrampft. Wir haben es aber auch gut gemacht“, so Schacht. Nach rund einer Stunde kam der SVB dann durch Paul zum Ausgleich (59.), bevor sich in der Nachspielzeit die Ereignisse überschlugen. Nach der SVB-Führung war es schließlich Joker Dennis Schmidt, der nach einem Torwartfehler überlegt ins lange Eck traf und seinem Team den Punkt sicherte.