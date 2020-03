Fußball : Kreisliga A: BV Wissel will endlich wieder auf den Platz

Kreis Kleve Der Vorletzte der Kreisliga A hofft, dass am heutigen Mittwoch das Nachholspiel gegen den SV Rindern angepfiffen werden kann. Die Partie SG Kessel/Ho-Ha gegen Alemannia Pfalzdorf wurde bereits abgesagt.

„So langsam kann man da schon von Wettbewerbsverzerrung sprechen“, sagt Andre Peters. Vorsitzender des BV Wissel, mit Blick auf die schlechten Bedingungen bei seinem Verein und die Tatsache, dass es in der Stadt Kalkar in Gegensatz zu vielen umliegenden Kommunen kein Kunstrasenfeld gibt. Peters hofft, dass sich dies in absehbarer Zeit ändert, zumal dies in heutigen Fußball-Zeiten ein erheblicher Standortnachteil ist. „Ein Kunstrasen fehlt in Kalkar an allen Ecken und Enden.“ Marco Schacht, Trainer von Sturm Wissel, kann ein Lied davon singen: „Wir haben aktuell bereits drei Partien weniger ausgetragen als der Rest der Liga. Und an vernünftiges Training war in den letzten 14 Tagen auch nicht zu denken“, sagt er.