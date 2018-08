Fußball aktuell: 1. FC Kleve bei TuRU Düsseldorf

Fußball-Oberliga: Vor 250 Zuschauern verliert der 1. FC Kleve gestern Abend mit 2:3-Toren bei TuRU Düsseldorf.

Wer bei TuRU Düsseldorf auswärts bestehen will, muss einen guten Tag erwischen – so viel war klar. Dass der 1. FC Kleve vor Spielbeginn die Nachricht von dem Armbruch seines Torwarts Ahmet Taner erhielt, dürfte die Euphorie nach dem Traumstart gedämpft haben. Erst gingen die Ärzte von einer Verstauchung aus – nun die Hiobsbotschaft. „Das war für alle und vor allem für mich ein großer Schock“, sagte Taner vor Anpfiff.

Die Rot-Blauen starteten zunächst selbstbewusst. Doch nach 16 Minuten war die Defensive der Klever einem Vorstoß Düsseldorfs erstmalig nicht gewachsen. Über die linke Seite spielte sich Jacob Yusuf Ballaf frei, der Kleves Tormann Andre Barth prüfte. Barth parierte in die Mitte. Den Ball verwertete Vedran Beric dankbar zur 1:0-Führung. Im Gegenzug machte Levon Kürkciyan direkt deutlich, dass er mit dem Rückstand nicht einverstanden ist. In der 18. und 21. Minute feuerte er in Richtung Tor, seine Abschlüsse verfehlten das Ziel jedoch deutlich. Die Aktionen hatten für seine Elf dennoch Signalwirkung: Kleve postierte sich hoch – Innenverteidiger Nedzad Dragovic und Sebastian van Brakel standen mitunter an der Mittellinie.