Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve trifft auf den Angstgegner

Kleve An diesem Sonntag ist die Mannschaft bei Germania Ratingen gefordert. Dort tat sie sich zuletzt schwer. Beim Tabellennachbarn steht Moses Lamidi unter Vertrag – einer von vielen großen Namen in der Oberliga.

Samed Yesil, Kai Schwertfeger oder Dario Schumacher: In der Fußball-Oberliga sind gleich mehrere Akteure unterwegs, die auf eine Profi-Laufbahn zurückblicken können. Doch irgendwann geriet ihr Karriere-Motor ins Stocken. Angebote kamen nicht mehr aus der Bundesliga , sondern aus der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Die Zahl der großen Namen wächst in der Liga des 1. FC Kleve kontinuierlich. Es scheint, als könne man seine Karriere in der Oberliga gut ausklingen lassen.

Einer der großen Namen ist auch Moses Lamidi. Der 33-jährige Angreifer aus Nigeria stand bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, zudem bei Rot-Weiß Oberhausen und dem Karlsruher SC . Vor Jahren versuchte sich der Routinier sogar in der ersten dänischen Liga beim Vejle Boldklub. Heute kickt Moses Lamidi für Germania Ratingen, den Tabellenvierten der Oberliga. Am Sonntag, 15 Uhr, wird es die Aufgabe der Klever Nedzad Dragovic, Fabio Forster oder Tim Haal sein, den Stürmer zu stoppen – sofern er denn aufgestellt wird. Schließlich fiel der wendige Angreifer zuletzt lange aus.

Aus Kaufhof wird Galeria - was verändert sich in Kleve?

Filial-Chefin Tenzer im Gespräch : Aus Kaufhof wird Galeria - was verändert sich in Kleve?

Vor etwa einem Jahr unterlagen die Klever mit 0:4 in Ratingen, 2018 setzte es auswärts eine 0:3-Niederlage. Zudem verletzten sich in Ratingen immer wieder Leistungsträger. Umut Akpinar sagt: „Ergebnistechnisch war es in Ratingen sehr schwer, obwohl wir ganz gut im Spiel waren.“ In der vergangenen Woche setzte sich das Team von Trainer Martin Hasenpflug mit 4:2 gegen die Sportfreunde Baumberg durch. Währenddessen siegte der 1. FC Kleve 2:1 gegen TuRU Düsseldorf.