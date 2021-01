Fußball : 1. FC Kleve III steigert sich nach schwachem Start

Kleve Der B-Ligist musste sich als Aufsteiger erst einmal an die neue Klasse gewöhnen. Trainer Dilek Özden lobt den Zusammenhalt der Mannschaft. Das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, bleibt bestehen.

Der Saisonauftakt verlief für den 1. FC Kleve III in der Fußball-Kreisliga B, Gruppe eins, nicht vielversprechend, obwohl er in der vergangenen Saison souverän aufgestiegen war. Nach dem 2:2 im Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau III gab es für die Mannschaft von Trainer Dilek Özden zwei deutliche Niederlagen – ein 1:5 gegen Viktoria Goch II sowie ein 0:8 gegen die SGE Bedburg-Hau II.

„Nach den Pleiten gegen starke Auftaktgegner hat die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt. Sie hat verstanden, wie man in der B-Liga spielen muss und ist dann in Fahrt gekommen“, so Özden rückblickend, der auch sagt, dass die Mannschaft gegründet wurde, um Spaß am Fußball zu haben.