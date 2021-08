Fußball-Bezirksliga : 1. FC Kleve II setzt in dieser Saison verstärkt auf den Nachwuchs

1. FC Kleve II setzt in dieser Saison verstärkt auf den Nachwuchs

Mit dieser Mannschaft geht der 1. FC Kleve II in die neue Saison. Foto: 1. FC Kleve

Kleve Am kommenden Sonntag startet das Team mit der Partie gegen den SV Rindern in die neue Spielzeit. Acht Akteure aus der A-Jugend sind nun Teil der Mannschaft.

Spricht man mit Lukas Nakielski, Trainer des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Kleve II, wird schnell deutlich, dass ihm die fußballerische Ausbildung junger Spieler sehr am Herzen liegt.

Der 31-Jährige, der vor seinem Engagement als Coach der zweiten Mannschaft bereits diverse Jugend-Teams des FC trainierte, wird am kommenden Sonntag mit einem erneut deutlich verjüngten Kader in die Saison starten. Das Team empfängt um 15 Uhr auf der heimischen Kunstrasen-Anlage den SV Rindern. „Es sind acht Spieler aus der A-Jugend zu uns gestoßen. Wir setzen fast gar nicht mehr auf externe Neuzugänge“, sagt Nakielski. Ein Konzept, das sich zu bewähren scheint.

Man profitiere sehr davon, dass die Verstärkung primär „aus dem eigenen Haus“ komme. „Das trägt zur Mannschaftsatmosphäre bei“, sagt der Coach, ist sich aber auch der Nachteile bewusst, die diese Form der Kader-Zusammensetzung mit sich bringt. „Die Jungs kennen die Liga noch nicht. Sie müssen erst noch im Seniorenbereich ankommen.“ Mit Co-Trainer Artur Stupp will Nakielski sicherstellen, dass dieser Prozess weitestgehend reibungslos abläuft. Zu diesem Zweck tauscht er sich regelmäßig mit Umut Akpinar, Trainer der ersten Mannschaft, aus. „Wir setzen uns zusammen und besprechen, wo und wann die Spieler mittrainieren. Unser Ziel ist es, die jungen Leute bestmöglich auszubilden, ihnen Spielpraxis zu gewähren, sodass sie im Optimalfall auch für die erste Mannschaft attraktiv sind“, so Nakielski.

Die Saisonvorbereitung verlief sehr erfolgreich. In acht Testspielen, unter anderen gegen die klassenhöhere SGE Bedburg-Hau und Bezirksligist SV Vrasselt, verloren die Klever kein einziges Mal. Das sei zwar mit Vorsicht zu genießen, schmälere allerdings nicht das „tolle Ausbildungsniveau“, was Nakielski seiner Mannschaft bescheinigt.

In der Bezirksliga, Gruppe fünf, die, so der Trainer, in diesem Jahr noch ein wenig stärker besetzt sei, sieht er eine Art „Sprungbrett“. „Hier kann man sich wunderbar entwickeln, sehen, ob es für höhere Ziele reicht und sich im besten Fall für Höheres empfehlen.“