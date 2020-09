Fußball : Vom Elfmeterpunkt ist Nedzad Dragovic eiskalt

Nedzad Dragovic ist gemeinsam mit Kapitän Fabio Forster der Spielorganisator und Lautsprecher beim 1. FC Kleve. Seine Präsenz gibt der ganzen Mannschaft Halt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Der Innenverteidiger des Oberligisten 1. FC Kleve hat in dieser Saison – inklusive Niederrheinpokal – bereits fünf Strafstöße verwandelt. Er visiert dabei nicht immer die gleiche Ecke an. Am Sonntag geht es zum 1. FC Bocholt.

Nedzad Dragovic ist ein fleißiger Fußballer. Im Training des Oberligisten 1. FC Kleve geht er meist mit gutem Beispiel voran. Die Fähigkeit, Elfmeter zu verwandeln, könne man allerdings nicht trainieren, so der 35-jährige Verteidiger. Dabei ist genau das eine seiner größten Stärken. Dragovic verwandelte in dieser Saison bereits fünf Strafstöße.

Im Niederrheinpokal traf er gegen den 1. FC Bocholt und Rot-Weiss Essen vom Punkt, in der Liga war er so gegen TuRU Düsseldorf, den TSV Meerbusch und zuletzt gegen den FC Kray erfolgreich. „Ich trainiere das nicht. Höchstens schieße ich im Training mal aus Spaß gegen Ahmet Taner aufs Tor. Man kann das auch kaum trainieren, da es beim Elfmeterschießen auf den Moment ankommt“, sagt Nedzad Dragovic. Eine feste Ecke visiere er dabei nicht an. Immerhin traf er im Pokal jeweils in die rechte, in der Meisterschaft in die linke Ecke des Tores.

Info Der 1. FC Bocholt ist die Mannschaft der Stunde Rückblick In dieser Saison setzte sich der 1. FC Bocholt bereits gegen die Sportfreunde Niederwenigern (3:2), den FSV Duisburg (2:0), den SC Velbert (3:0) und jüngst gegen die Sportfreunde Baumberg (3:2) durch. Perspektive Seit Jahren wollen die Schwarz-Weißen in die Regionalliga aufsteigen. Im vergangenen Jahr landete Bocholt unter Trainer Manuel Jara auf Tabellenplatz fünf. Nun übernahm der 24-jährige Tim Winking.

„Wohin man schießt, kommt ja immer auch auf den Torwart an. Bei groß gewachsenen Torhütern schieße ich zum Beispiel eher flach. Manchmal guckt man natürlich auch, ob der Torwart schon Anstalten macht, in welche Ecke er fliegen wird“, sagt Dragovic. Seitdem der Bosnier im Sommer 2017 an den Bresserberg gewechselt ist, zeichnet er für Elfmeter verantwortlich. Zuvor war Dragovic vier Jahre lang bei der SV Hönnepel-Niedermörmter aktiv – und auch dort übernahm er die Verantwortung vom Elfmeterpunkt. „In meiner Zeit bei Homberg war das teilweise auch schon der Fall“, sagt der Routinier.

Am vergangenen Mittwochabend zeigte Dragovic abermals eine starke Vorstellung als Abwehrchef, als der 1. FC Kleve den FC Kray mit 4:1 bezwang. Erstmals lief der neuseeländische Innenverteidiger Michael James den Heijer neben ihm im Defensivzentrum auf. Aus einem Missverständnis zwischen den Heijer und Schlussmann Bjarne Janßen resultierte das Gegentor. Dennoch bescheinigt FC-Trainer Umut Akpinar ihm einen „guten Start“. Dieser Einschätzung schließt sich auch Dragovic an: „Michael James hat es sehr gut gemacht. Wir sind alle froh, dass er jetzt dabei ist. Wir brauchten unbedingt einen weiteren Innenverteidiger.“

Sprachlich aber müsse er sich mit den Heijer noch koordinieren, so erklärt der Bosnier. Daran habe es gegen Kray ein wenig gehapert. „Es wird wohl ein Mix aus Englisch und Deutsch werden“, sagt Nedzad Dragovic.

Am Sonntag trifft er mit seinem Team um 15.30 Uhr auswärts auf den 1. FC Bocholt. Die Schwarz-Weißen stehen nach vier Siegen zum Start auf Tabellenplatz zwei. „Bocholt wird viel Wut im Bauch haben, nachdem wir sie im Pokalhalbfinale geschlagen haben. Sie sind außerdem richtig gut gestartet“, sagt Dragovic. Dennoch erwarte er eine Begegnung auf Augenhöhe. „Wir haben uns auch von Spiel zu Spiel gesteigert“, sagt der 35-Jährige.