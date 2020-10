Fußball : Der 1. FC Kleve ist euphorisiert

Kleve Der Oberligist schwebt auf einer Erfolgswelle, die auch am Mittwochabend im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TVD Velbert tragen soll. Um 19.30 Uhr geht es los. Der Fusionsklub hofft trotz der Corona-Lage auf weiter hohe Zuschauerzahlen.

Nun treffen die Rot-Blauen am Mittwoch, 19.30 Uhr, zu Hause auf den TVD Velbert. „Velbert gehört für mich zu den Teams, die auf den Plätzen eins bis fünf landen werden. Sie haben individuell eine hohe Qualität und treten sehr geschlossen auf“, sagt Umut Akpinar. Tatsächlich hat der TVD gleich mehrere Akteure im Kader, die schon höherklassig gespielt haben. So auch Björn Kluft, der schon in der 2. Bundesliga für Erzgebirge Aue und den SV Sandhausen aktiv war. „Sie haben einen Top-Kader, mit dem man tollen Fußball spielen kann“, sagt Akpinar. Velbert, Tabellennachbar des 1. FC Kleve, hatte am vergangenen Wochenende Baumberg mit 4:1 besiegt. Bisher setzte es für das Team von Trainer Marc Bach ohnehin erst eine Niederlage (0:3 gegen SC Velbert).

Doch auch der 1. FC Kleve hatte zuletzt einen Lauf. Nach drei Siegen in Serie mussten die Akteure von Umut Akpinar zuletzt zwar pausieren. Dennoch ist das Hochgefühl am Bresserberg ungebrochen. Das machte sich zuletzt auch bei den Zuschauerzahlen bemerkbar. Waren es in der vergangenen Saison selten mehr als 200 Zuschauer im Stadion, kamen zuletzt 350 Fans. „Die Mannschaft hat schon im Pokal gezeigt, was in ihr steckt – und diesen Trend in der Liga bestätigt. Das scheint eine Euphorie ausgelöst zu haben“, sagt Stefan Schneiders, im Vorstand zuständig für den Spielbetrieb.