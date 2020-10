Fußball : 1. FC Kleve ist weiter auf der Erfolgswelle

Kleve Pascal Hühner erlöst den Oberligisten vor 350 Zuschauern in der Getec-Arena mit dem entscheidenden Tor zum 1:0 gegen die dezimierte SSVg. Velbert. Das Team von Trainer Umut Akpinar rückt auf den fünften Platz vor.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat sich mit 1:0 (0:0) gegen die Sport- und Spielvereinigung Velbert durchgesetzt – und damit für einen überraschenden Coup gegen den Tabellenzweiten gesorgt. Außenbahnspieler Pascal Hühner traf in Überzahl für das Team von Trainer Umut Akpinar. „Das war eine sehr starke Leistung meiner Mannschaft. Unser Plan ging heute voll auf. Wir waren von der ersten Minute an sehr präsent“, sagte Akpinar. Sein Team rückt durch den dritten Sieg in Serie auf den fünften Tabellenplatz vor.

Auch im weiteren Verlauf der Partie wurde den 350 Zuschauern in der Getec-Arena eine Menge geboten. Immer wieder spielten sich die Akteure in die Strafräume vor, die Torhüter erlebten einen ereignisreichen Sonntagnachmittag. Zwar hatten die Velberter, die in dieser Saison den lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen wollen, mehr Ballbesitz. Immer wieder aber kombinierten sich auch die Rot-Blauen mit schnellen Kontern vor das gegnerische Tor.