Spannendes Fußball-Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Viktoria Goch – GSV Moers (Sonntag, 15 Uhr) Viktoria Goch hat nach der Winterpause bislang mit Arbeitssiegen gegen den TSV Weeze und den 1. FC Kleve II seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt steht für den Tabellenzweiten der Gruppe vier der Bezirksliga das erste der Top-Spiele an, in denen sich herausstellen wird, ob der Traum vom Aufstieg in die Landesliga in Erfüllung gehen kann. Denn es ist damit zu rechnen, dass es im Titelrennen auf die Duelle gegen die Konkurrenten an der Spitze der Rangliste ankommt, zumal bei Punktgleichheit nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich entscheidet. Also zählt für die Viktoria nur ein Sieg, was übrigens auch für den Dritten GSV Moers gilt, der bei einer Niederlage der Musik im Kampf um den Titel erst einmal hinterherlaufen würde.