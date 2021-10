Fußball-Landesliga : Fabian Groß ist rechtzeitig zum Kellerduell wieder fit

Kalkar Fußball-Landesliga: Erleichterung bei der SV Hönnepel-Niedermörmter. Der Stammtorwart ist gegen den Vorletzten VfL Rhede wieder dabei.

Ansonsten hätte der Gastgeber in der Partie, die am Sonntag um 15 Uhr an der Düffelsmühle angepfiffen wird, nämlich ein echtes Problem gehabt. Ersatztorhüter David Pawlowski hatte sich zu letzt beim 2:2 in Wachtendonk in der Schlussphase nach einem Disput mit den Zuschauern eine Rote Karte gehandelt, kann jetzt aber seine Sperre ruhigen Gewissens absitzen. In der Partie steckt viel Brisanz. Beide Mannschaften rangieren mit einem minimalen Punkte-Guthaben auf den Abstiegsplätzen der Tabelle.