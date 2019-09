Fußball : Für Hö.-Nie. wird die Luft allmählich dünn

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter – 1. FC Mönchengladbach (Sonntag, 15 Uhr).

Die Kalkarer geraten in der noch jungen Saison zunehmend unter Druck. Punkte müssen her, will man den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld nicht verlieren. Erklärtes Saisonziel der Schwarz-Gelben ist es schließlich, den Klassenerhalt möglichst früh zu sichern – und im unteren Mittelfeld könne man durchaus mitspielen, bekräftigte Hö.-Nies Trainer Thomas von Kuczkowski am vergangenen Sonntag trotz bitterer 1:2-Niederlage beim ASV Süchteln.