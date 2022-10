Fußball-Bezirksliga : Die Auswärts-Macht aus Pfalzdorf

Da geht’s lang: Thomas Erkens, Trainer von Alemannia Pfalzdorf, erkundet mit seiner Mannschaft gerne die Umgebung. Foto: Norbert Prümen

Kerken Aufsteiger Alemannia hat nach dem 3:2 beim FC Aldekerk elf Punkte auf dem Konto – alle in der Fremde geholt. Für den Gastgeber spitzt sich die Lage zu. Der Vorletzte hat fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

Von Per Feldberg

Fußball-Bezirksligist FC Aldekerk musste im Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der Vorletzte verlor das Kellerduell gegen Alemannia Pfalzdorf mit 2:3 (0:2) und hat damit jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Der Aufsteiger aus Pfalzdorf bleibt hingegen auswärts eine Macht. Die Mannschaft aus dem Gocher Ortsteil hat jetzt als Tabellenzwölfter elf Punkte auf ihrem Konto – allesamt in der Fremde erzielt.

Die Gastgeber begannen unkonzentriert. Bereits nach vier Minuten durften die Gäste samt Anhang erstmals jubeln, als Dominik van Baal die Alemannia in Führung brachte. Und auch in der Folge lief bei Aldekerk nicht viel zusammen. Die Gäste stellten konsequent die Räume zu und ließen den Gegner nicht ins Spiel kommen. Auf der anderen Seite setzte der Aufsteiger immer wieder zu gefährlichen Kontern an. So war es keineswegs überraschend, dass Dominik van Baal nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte. „Wir haben heute wirklich eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt und sind auch verdient in Führung gegangen“, sagte der Pfalzdorfer Trainer Thomas Erkens.

Info So geht es in der Gruppe 4 der Bezirksliga weiter Programm Die nächsten Begegnungen in der Gruppe vier der Bezirksliga – Freitag, 4. November: VfL Tönisberg - SV Straelen II (20 Uhr); Sonntag, 6. November: TSV Weeze - DJK Twisteden, TuS Xanten - 1. FC Kleve II (beide 14.30 Uhr), SV Budberg - Viktoria Goch, FC Neukirchen-Vluyn - SV Rindern (beide 15 Uhr), VfB Homberg II - GSV Moers, VfL Repelen - FC Aldekerk, Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV (alle 15.30 Uhr).

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Aldekerk deutlich besser in die Partie. Und der Gastgeber belohnte sich schnell. Oliver Martens ließ in der 47. Minute in der Landwehr-Arena wieder Hoffnungen auf etwas Zählbares aufkommen. In der Folge drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, ließen aber die eine oder andere Möglichkeit ungenutzt. Die Vorentscheidung fiel in der 69. Minute, als Lars Völpert einen Strafstoß sicher zum 3:1 für die Alemannia verwandelte.

Dann wurde es noch einmal turbulent. Zunächst sah Aldekerks Fabian Münz die Rote Karte (72.). In Unterzahl gelang Gian-Luca Vins der Anschlusstreffer (75.). Nach 87 Minuten sah Pfalzdorfs Dominik van Baal Gelb-Rot, in der Nachspielzeit musste auch der Aldekerker Felix Foehde mit Gelb-Rot vom Platz. „Unter dem Strich ist das Ergebnis frustrierend. Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Und deshalb geht das Ergebnis letztlich wohl auch in Ordnung“, sagte FC-Coach Danny Thönes. „Das war ein mehr als verdienter Sieg, da wir wesentlich mehr vom Spiel hatten“, so Thomas Erkens nach dem mittlerweile dritten Auswärtssieg seiner Mannschaft.

FC Aldekerk: Holtmanns – Herrschaft, Irgat (66. Thönes), Pütz, Willemsen (46. Vins), Martens, Otten (46. Lopez) Blume, Hoeps, Foehde, Münz.