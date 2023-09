Wechsel an der Spitze Ralf-Peter Hölscher ist neuer Vorsitzender der SGE Bedburg-Hau

Die SGE Bedburg-Hau hat einen neuen Vorsitzenden. Ralf Peter Hölscher, der bislang stellvertretender Vorsitzender war, steht jetzt an der Spitze des Klubs. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig zum Nachfolger von Björn Mende gewählt, der als Geschäftsführer weiter im Vorstand mitarbeiten wird. „Ich habe aus beruflichen Gründen nicht mehr so viel Zeit für das Amt des Vorsitzenden, wie es nötig wäre. Ich wollte mich aber unbedingt weiter in der Vorstandsarbeit engagieren und freue mich, dass wir diese Lösung gefunden haben, sagte Mende, der seit 2017 Vorsitzender gewesen ist.