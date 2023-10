Am Freitag Spiel beim TVD Velbert Frederik Meurs in neuer Rolle ausgebremst

An das Bild, wie Frederik Meurs über die linke Außenbahn sprintet, von dort aus Flanken schlägt oder in den Strafraum eindringt, hatten sich die Fans des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve in den vergangenen Jahren gewöhnt. Der 21-Jährige war unangefochtener Stammspieler, in der Saison 2022/23 bestritt er 36 Partien für die Rot-Blauen. Was kaum einer wusste: Die Rolle war für Meurs eigentlich ungewohnt, denn er ist Rechtsfuß.