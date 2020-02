Fußball : Alysha Zemlin ist zurück beim VfR Warbeyen

Kleve-Warbeyen Nun hat es sie also doch erwischt. Bei der 2:5-Pokalniederlage gegen den 1. FC Mönchengladbach setzte es für die Niederroheinliga-Fußballfrauen des VfR Warbeyen die erste Pflichtspielniederlage der Saison.

(nhen) In der Liga hat die Serie aber noch immer Bestand. Dort geht es für den Tabellendritten nun in die Landeshauptstadt, wo der CfR Links zum Duell bittet. „Das war damals sehr gut - wir haben kaum etwas zugelassen“, erinnert sich Scuderi. Eine stabile Defensive soll auch am Sonntag der Schlüssel zum Erfolg sein.