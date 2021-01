Fußball : Emily Kühn kehrt zum VfR Warbeyen zurück

Kleve Die 17-Jährige lief zuletzt für Borussia Mönchengladbach auf. Sie ist einer von drei Neuzugängen des Neulings in der Regionalliga. Zudem verstärken die Japanerin Fumika Akagi und die Polin Patrycja Ziejka das Team.

Mit einer Menge Vorschusslorbeeren wechselte Emily Kühn im Sommer 2019 vom VfR Warbeyen zur Mädchen-Fußballabteilung von Borussia Mönchengladbach . „Emily ist eine robuste Spielerin mit hoher Spielintelligenz, einem starken Willen und viel Potenzial“, sagte der Gladbacher Trainer Christian Klein damals. Nun aber kehrt die 17-Jährige an den Klever Duvenpoll zurück. „Der Wechsel zur Borussia war ein Wunsch von mir, da ich auch Gladbach-Fan bin. Ich durfte dort tolle Erfahrungen machen, die mich fußballerisch in vielen Punkten nochmal weitergebracht haben“, sagt Kühn. Ihre Zeit bei den Fohlen beschreibt die Nachwuchsspielerin als „echte Herzensangelegenheit“.

Nun aber seien die Fahrten zu Spielen und Training nach Mönchengladbach zu aufwendig geworden. Hinzu kommt, dass sie zuletzt kaum mehr Einsatzzeiten bei der Borussia bekam. „Der Sprung in die erste Mannschaft, die in der Zweiten Bundesliga spielt, war noch etwas zu weit entfernt. Und da sich Emily im ersten Team nicht zeigen und in der zweiten Mannschaft relativ wenig eingesetzt wurde, war der Aufwand schlussendlich zu groß“, sagt Sven Rickes, Antreiber des Projekts Kämpferherzen und früherer Jugendtrainer von Emily Kühn.

Die Spielerin kam in der Saison 2019/20 noch auf sechs Einsätze für die U 17 von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. In der nun unterbrochenen Spielzeit stand sie aber noch keine Minute für die zweite Frauen-Mannschaft auf dem Platz. Das Team kämpft wie der von Sandro Scuderi trainierte VfR Warbeyen in der Regionalliga West um Punkte.