Frauenfußball : Frauen des VfR Warbeyen wollen ins Pokal-Halbfinale

Kleve-Warbeyen Der 1:0-Sieg beim TSV Urdenbach brachte den Frauenfußball-Niederrheinligisten VfR Warbeyen ins Viertelfinale des Verbandspokals.

Dort wartet am Sonntag, 17 Uhr, ein bekanntes Gesicht auf die Mädels von Sandro Scuderi und Marcel Kempkes. Der 1. FC Mönchengladbach fand über Veert und Rosellen den Weg in die Runde der letzten Acht. Es geht für Warbeyen mit dem nötigen Respekt in die Vitus-Stadt. „Wir sehnen uns seit November nach einem Pflichtspiel“, sagt Scuderi. Zuletzt wurden die Ligapartien gegen Hemmerden und Winnekendonk abgesagt. Scuderi sagt: „Wir wissen, worum es geht und wollen natürlich die nächste Runde erreichen. Ins Halbfinale zu kommen, wäre für den Verein eine schöne Geschichte.“