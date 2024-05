Fußballerinnen machen Abstiegskampf spannend Eintracht Emmerich darf weiter auf die Rettung hoffen

Yüksel Taylan wählte im Anschluss an die Partie deutliche Worte. „Das darf uns nicht noch einmal passieren. Wir müssen zusehen, dass wir die Kellerduelle für uns entscheiden – sonst sieht es sehr schlecht aus“, so der Materborner Trainer. Sein Team war nach einer Viertelstunde in Rückstand geraten. Lilien Blümlein brachte die Eintracht aus einer zunächst ungefährlich anmutenden Situation heraus in Führung.