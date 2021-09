Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen kassiert erste Niederlage

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi findet beim 0:4 bei Bayer Leverkusen II zu spät ins Spiel. Bezeichnend war, wie die ersten beiden Gegentore fielen.

Der VfR Warbeyen hat in der Fußball-Regionalliga der Frauen am dritten Spieltag die erste Niederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi musste sich bei Bayer Leverkusen II mit 0:4 (0:2) geschlagen geben. Der Übungsleiter machte das Ergebnis vor allem am Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit fest. „Da haben wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden, waren in erster Linie gedanklich immer eine Sekunde zu spät“, sagte Scuderi.