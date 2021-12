Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen überzeugt beim klaren Erfolg

Kleve Trainer Sandro Scuderi lobt sein Team nach dem 5:2 bei der SGS Essen II in den höchsten Tönen. Der Vorsprung vor den Abstiegsplätzen beträgt jetzt sechs Punkte.

Trainer Sandro Scuderi war nach dem 5:2 (1:0)-Sieg des VfR Warbeyen in der Fußball-Regionalliga der Frauen bei der favorisierten SGS Essen II voll des Lobes. „Das war ein restlos überzeugender Auftritt. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute eine starke Leistung abgeliefert, haben unbändigen Willen gezeigt, waren hungrig“, sagte der Coach. Der deutliche Erfolg beim Tabellensechsten aus Essen sei auch in der Höhe verdient gewesen.

Der VfR ging nach 17 Minuten durch Julia Koj in Front. Zu diesem Zeitpunkt hätte sein Team auch gut und gerne schon 3:0 führen können, so Scuderi. „Stattdessen lassen wir den Gegner am Leben. Der Unterschied heute war, dass uns das 1:1 überhaupt nicht getroffen hat“, so der Coach. Essens Ausgleich nach 50 Minuten, den Josefine Karsties erzielt hatte, hinterließ nicht die geringste Wirkung.