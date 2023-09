Fußball-Regionalliga der Frauen Der VfR Warbeyen gewinnt auch sein zweites Spiel

Nach kleinen Startschwierigkeiten fand der VfR ab der zehnten Minute zusehends besser in die Partie. Julia Hülsken, Iona Miyake und Michelle Büning hätten ihre Mannschaft in Durchgang eins in Führung bringen können, vergaben jedoch allesamt aus aussichtsreicher Position. Deshalb ging es torlos in die Pause. „Wir hatten mehr Spielanteile und haben uns beste Chancen erarbeitet. Wir hätten zur Pause schon klar führen müssen“, sagte Scuderi.