Frauen-Fußball : Fußball: Siegfried mit jungem Team aufgestiegen

Kleve-Materborn Fußball: Materborns Frauen machen nach 4:2-Sieg über Broekhuysen Vize-Meisterschaft perfekt.

Nach dem Abpfiff des Spiels gegen Broekhuysen war der Jubel riesig. Die Fußball-Frauen des SV Siegfried Materborn schafften den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga und das, obwohl das Team hauptsächlich aus ehemaligen U17-Spielerinnen besteht, die zunächst Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln sollten. Nicht jeder hätte beim Saisonstart mit diesem Erfolg gerechnet. Zwar wurden die ersten Partien souverän gewonnen, am sechsten Spieltag mussten die Frauen jedoch die erste Niederlage der Spielzeit gegen die DJK Twisteden hinnehmen. Nach einer weiteren Siegesserie sowie zwei verlorenen Spielen stand das Team am Ende der Hinrunde mit 33 Punkten auf einem guten dritten Platz. Nach weiteren positiven Ergebnissen beim Rückrundenstart wurde der Aufstieg zum neuen Saisonziel erklärt. Allerdings musste man im Topspiel gegen den SC Auwel-Holt, wo ein Punkt für den Aufstieg gereicht hätte, eine bittere 1:4-Niederlage hinnehmen. Der entscheidende Zähler wurde im vorletzten Spiel geholt, und die junge Mannschaft schaffte mit einem Torverhältnis von 118:24-Toren den Sprung in die Bezirksliga. Neue Spielerinnen sind für das Abenteuer Bezirksliga sind jederzeit willkommen.