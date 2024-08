Tests gegen Zwolle und Bochum VfR Warbeyen ist bereit fürs Highlight-Spiel und die Saison

Den ersten Test gegen den Nachwuchs des niederländischen Erstligisten konnte der VfR mit 3:2 (1:1) für sich entscheiden. Das Scuderi-Team war in der 32. Minute durch ein Eigentor in Führung gegangen. Mit dem Halbzeitpfiff kassierte der VfR aber den Ausgleichstreffer. Nach dem Seitenwechsel stellte Sophie Schneider (74.) zunächst auf 2:1, doch Zwolle kam per Foulelfmeter erneut zum Ausgleich. Eine schöne Kombination von Chloé Rickes und Jolina Opladen führte in der ersten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Warbeyener Siegtreffer. „Es war ein echt toller Test, die junge Truppe von Zwolle hat uns immer in Bewegung gehalten. Letztendlich waren wir jedoch das bessere Team und haben uns nur manchmal aus der Ruhe bringen lassen, wenn sie hoch angelaufen sind. Es war kein Sieg im Vorbeigehen“, sagte Sandro Scuderi.