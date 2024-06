Rund 1000 Teilnehmer erwartet So läuft der Niederrhein Triathlon am Wisseler See ab

Groß war die Enttäuschung, als der Niederrhein Triathlon am Wisseler See im vergangenen Jahr abgesagt werden musste. Der ohnehin nicht besonders mitgliederstarke veranstaltende Verein TriFUN Kleve hatte schlichtweg nicht genügend Helferinnen und Helfer an Bord, um das Event mit mehreren Hundert Teilnehmern stemmen zu können. Da mehrere Vereinsmitglieder parallel bei der Challenge Roth starteten, musste der Triathlon schweren Herzens abgesagt werden. Doch in diesem Jahr soll am Wisseler See wieder die Lutzi abgehen. „Nach einem Jahr greifen wir wieder an“, sagt Mitorganisator André Bors.