Fußball für einen guten Zweck Fortuna Keppeln will Benefizturnier alle zwei Jahre ausrichten

Er hofft jetzt, dass es Fortuna Keppeln 2025 wieder gelingen wird, ein attraktives Teilnehmerfeld zusammenzustellen. „Wir werden die ersten Vereine schon bald ansprechen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Eine Änderung im Starterfeld soll es bei der zweiten Auflage des „Kids Cancer Fighting Cups“ aber auf jeden Fall geben. Fortuna Keppeln selbst wird beim Turnier kein Team ins Rennen schicken. Stattdessen soll ein weiterer Klub aus der Region eingeladen werden. „Wir haben uns aus zwei Gründen entschieden, dass unsere Mannschaft nicht mehr mitmacht. Erstens war der sportliche Unterschied schon sehr groß, weil unser Team nur in der Kreisliga C spielt. Und zweitens können die Spieler der Mannschaft uns so bei der Organisation unterstützen“, sagt Christian Wozny.