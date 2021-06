Fußball : Fortuna Keppeln unterstützt die Kinderkrebshilfe

Uedem Das Team hat bereits 1700 Euro gesammelt und wird künftig Gelder, die ansonsten in die Mannschaftskasse fließen würden, spenden. Auch das erste Team des Klubs macht mit.

Die Spieler der zweiten Mannschaft von Fortuna Keppeln, die in der Fußball-Kreisliga C aufläuft, haben wie so viele Amateurkicker in den vergangenen Monaten unter dem Lockdown wegen der Corona-Krise gelitten. „Wir mussten beim Sport und auch privat auf vieles verzichten. Doch wir haben dabei nicht vergessen, dass es Menschen gibt, denen es auch ohne das Coronavirus schlecht geht“, sagen Spieler Michael Tilch und Betreuer Christian Wozny. Das Team hat deshalb eine Aktion für die Deutsche Kinderkrebsstiftung gestartet und wird dabei auch von der ersten Mannschaft des Vereins unterstützt, die ebenfalls in der Kreisliga C spielt.