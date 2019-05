Fußball : Fortuna Keppeln steigt in die Kreisliga C ab

Fortuna Keppeln steigt in die Kreisliga C ab

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga B 2 Kleve-Geldern: SG Kessel verliert.

SuS Kalkar - BV DJK Kellen II. 2:2 (1:1). Bereits in Minute vier schoss Paul Schoemaker den SuS in Front, und Marcel Miesen (43.) verschoss einen Foulelfmeter. Marek Jaworski (45.) egalisierte für die Gäste, die durch Maciej Smerlinski (55.) per Elfer erstmals in Führung gingen. Schoemaker vergab den nächsten Strafstoß und Christian Bolwerk (87.) schaffte noch den Ausgleich. „Wir haben nach dem 1:2 Druck aufgebaut, und es hatte noch zum Remis gereicht“, meinte SuS-Trainer Heinz Miesen.