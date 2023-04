American Football Ein Spielfeld nach Maß für die Cleve Conquerors

Das neue Feld hat die Originalmaße. Es hat eingebaute Torstangen. Und, was für die Cleve Conquerors von besonderer Bedeutung ist: Alle für das Spiel benötigten Markierungen sind auf dem Kunstrasen aufgetragen worden. Das erspart dem Verein viel Arbeit. Denn vor dem Umzug ins Sportzentrum Unterstadt war es ein enormer Aufwand, den Rasenplatz an der Flutstraße, wo die Conquerors bislang in der Meisterschaft auf Touchdown-Jagd gegangen sind, für ein Spiel herzurichten. „Es waren mehrere Leute drei bis vier Stunden damit beschäftigt, das Feld abzukreiden“, sagt Abteilungsleiter Stephan Heßeling. Ganz zu schweigen davon, dass die Spielfläche an der Flutstraße auch zu kurz war. Deshalb wurden nur etwa acht statt zehn Yard für ein sogenanntes First Down benötigt – jetzt ist es die vorgeschriebene Distanz.