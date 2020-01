Fußball : FC-Reserve erzwingt Remis gegen SGE

Ein Spieler stach beim 1:1-Unentschieden heraus: FC-Talent Christian Emmers im zentralen Mittelfeld.

Ehe es in wenigen Wochen wieder mit dem Ligabetrieb losgeht, testeten am Sonntagnachmittag der Landesligist SGE Bedburg-Hau und der Bezirksligist der Klever Reserve. Am Bresserberg trennten sich die beiden Mannschaften leistungsgerecht mit 1:1. Falko Kersten hatte zunächst die SGE unter Coach Sebastian Kaul in Führung gebracht, ehe kurz vor Schluss Patrick Janssen für die Elf von Lukas Nakielski den Ausgleich besorgte.Um es vorwegzunehmen: Das Geschehen in Halbzeit eins verlief weitestgehend zwischen den beiden Strafräumen. Die ersten Minuten konnten noch die Hausherren in Rot-Blau mehr Ballbesitz für sich verbuchen, ehe die SGE das Heft in die Hand nahm und in Person von Lukas Ehrhardt einen ersten Fernschuss abgaben, der aber deutlich über das Tor ging (20.). Auch die FC-Reserve näherte sich erstmalig dem Gehäuse von Jason Olschewski an, ein Schuss von Christian Emmers wurde aber geblockt. Emmers zeigte im Mittelfeld eine engagierte Vorstellung.