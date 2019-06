Fußball : Die rot-blauen Zugänge besuchten die Getec-Arena

Kleve Die Neu-Klever trafen sich am Bresserberg mit Kapitän Fabio Forster und Co.

Sie werden in der kommenden Spielzeit für den 1. FC Kleve in der fünfthöchsten Spielklasse auflaufen: Marvin Ehis (Fichte Lintfort), Luca Plum (SV Hö.-Nie.), Leslie Rume (Fichte Lintfort), Kai Robin Schneider (SV Sonsbeck), Ali Hassan Hammoud (Arminia Klosterhardt) und Nils Hermsen (SV Hö.-Nie.) In der vergangenen Woche traf sich das neu zusammengestellte Team am Bresserberg. Das Sextett lernte die neuen Kollegen um Spielführer Fabio Forster kennen. Noch nicht dabei: Königstransfer Andre Trienenjost (SV Sonsbeck) und Sebastian Santana (SC Düsseldorf-West). Zum Trainingsauftakt bittet Übungsleiter Umut Akpinar am 25. Juni. Text: ove, Foto: 1. FC Kleve