Fußball-Oberliga : Fehler über Fehler: Kleve verliert verdient

Kleve Fußball-Oberliga: 1. FC Kleve - TV Jahn Hiesfeld 1:2 (0:0). Die Rot-Blauen wirkten gegen den designierten Absteiger aus Dinslaken gehemmt. Leidenschaftliche Veilchen konnten eine Vielzahl von Großchancen herausspielen. Der zwischenzeitliche Klever Anschlusstreffer durch Michel Wesendonk genügte nicht.

Der Unparteiische hatte die Nachspielzeit noch nicht angezeigt, da offenbarte bereits ein Blick auf die Tribüne des 1. FC Kleve, wie die Rot-Blauen am Sonntagnachmittag gegen den designierten Absteiger TV Jahn Hiesfeld aufgetreten waren. Viele enttäuschte Anhänger hatten sich nämlich bereits auf den Heimweg gemacht. Und das, obwohl das Ergebnis denkbar knapp war: Mit 1:2 verlor die Elf von Trainer Umut Akpinar die Begegnung. „Das war eine verdiente Niederlage. Wir haben einfach viel zu wenig gezeigt, so hast du in der Oberliga keine Chance“, sagte Akpinar nach Abpfiff.

Schon zu Beginn wirkten die Hausherren merkwürdig nervös und agierten fehlerhaft im Aufbau. Hiesfelds Kevin Menke prüfte schon nach drei Minuten Kleves Schlussmann Ahmet Taner. Auch tankte sich Levon Kürkciyan nach fünf Zeigerumdrehungen aussichtsreich in den Strafraum, der Torschuss aber war ungefährlich. Dinslaken wirkte befreit und hatte gar ein Übergewicht an Ballbesitz.

Einige Minuten später trat FC-Innenverteidiger Nedzad Dragovic in den Rasen, Mastrolonardo lief erneut gen Kasten, setzte den Schuss aber am Gehäuse vorbei. Hätte er quer auf Pakowski abgelegt, hätte das die sichere Führung bedeutet. „Allein in den ersten 25 Minuten hatte Hiesfeld fünf hundertprozentige Torchancen. Wir waren überhaupt nicht da“, sagt Akpinar. So war das torlose Remis zum Seitenwechsel äußerst schmeichelhaft.