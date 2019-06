Jugendfußball : FC Kleve: U15 feiert den Aufstieg

FC Kleves C-Junioren sind ganz oben: Der Aufstieg in die Niederrheinliga ist perfekt. . Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Qualifikationsrunden zur Niederrheinliga. Kleve A-Junioren verpassten unglücklich den Aufstieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niko Hegemann

Die letzten Qualifikationsspiele zur Niederrheinliga gingen am Wochenende über die Bühne. Für die Mannschaften des 1. FC Kleve nahmen diese teils ein gutes, teils ein bitteres Ende: Während die U15 am Samstag beim FSV Duisburg mit 1:0 gewann und damit in die Niederrheinliga aufsteigt, unterlag die U19 dem KFC Uerdingen mit 0:1 und tritt somit nächstes Jahr in der Leistungsklasse gegen den Ball. Die U17 präsentierte sich zum Abschluss der Relegation trotz einer 1:3-Niederlage gut, der verpasste Aufstieg stand bereits vor der Partie fest.

Den Auftakt machte am Samstag die C-Jugend. Die Mannschaft von Daniel Lehnert und Henrik Hommels belohnte sich beim FSV Duisburg für gute Leistungen in den letzten Wochen und machte mit dem Auswärtssieg den Aufstieg perfekt. Die Ausgangslage zu Beginn war klar: Duisburg musste vor heimischer Kulisse – es fanden wie erwartet viele Zuschauer den Weg zur Sportanlage – die Klever besiegen, um sie zu überholen. Das Trainerteam der Rot-Blauen vertraute im letzten Qualispiel der Elf, die auch gegen Kray vor einer Woche von Anfang an auflief. Diese setzte im Anschluss auf den Plan, defensiv kompakt zu stehen und Nadelstiche nach vorne zu setzen. Das Spiel entwickelte sich auch dementsprechend. Der FSV begann mit viel Ballbesitz, ohne aber zu Gelegenheiten zu kommen. Nach wenigen Minuten hätten dann die Gäste bereits einen Elfmeter bekommen können, die Pfeife des Referees blieb jedoch stumm. Nach einem weiteren Konter der Klever kurz vor der Halbzeit wurde Stürmer Jan Lehnert im Strafraum zu Fall gebracht, nun zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Malte Baumeister wie im ersten Spiel in Wuppertal sicher zur 1:0-Führung.

Marten Albrecht (rechts) und die U19 verpassen die Qualifikation zur Niederrheinliga. Foto: Markus van Offern (mvo)

In Hälfte zwei kamen die Hausherren druckvoller aus der Kabine, schafften es aber weiterhin nicht, sich Torchancen herauszuspielen. Nur einmal musste Torhüter Thore Seifert eingreifen, er hielt aber die Null fest. So verteidigten die Klever souverän bis zum Abpfiff die Angriffe des FSV und jubelten nach Abpfiff über den hart erarbeiteten Aufstieg in die Niederrheinliga. „Kompliment an die Mannschaft, die Jungs haben sehr diszipliniert gespielt und sich das verdient“, sagte Lehnert anschließend. Ein Sonderlob richtete er an den eingewechselten Kapitän Jan Braam: „Er hat sich wie ein echter Führungsspieler verhalten.“ Damit warten im kommenden Jahr attraktive Gegner auf die U15 des 1. FC Kleve.

U15: Seifert – Arnold, Sezek, Baumeister, Zillig – Nebelung, Hoenselaar, Mooren (60. Braam), van Eck – Lehnert (70. , Taylan (45. Bonnet).

Den Sprung verpasst hat währenddessen die U19 mit Trainer Thorsten Fronhoffs. Beim KFC Uerdingen setzte es eine 0:1-Niederlage, wodurch die Rot-Blauen auf den zweiten Platz zurückfallen und auch nicht bei den besten Gruppenzweiten sind, die noch ein Entscheidungsspiel austragen. Fronhoffs gab ebenfalls der Mannschaft das Vertrauen, die zuletzt Velbert und Rhede besiegte. Auch in dieser Partie galt, dass die Gastgeber gewinnen mussten, um die Klever zu überholen.

Die erste gute Gelegenheit gehörte jedoch den Gästen, einen Schuss von Marten Albrecht konnte Uerdingens Schlussmann Julius Paris aber parieren. Danach baute der KFC mehr und mehr Druck auf und kam per Kopfball zu einer ersten Chance. Wenig später fiel dann ein unglücklich verteidigter langer Ball einem Spieler der Hausherren vor die Füße, der ihn mit einem Volleyschuss ins Tor jagte. Kleve antwortete mit einem weiteren Schuss von Albrecht nach guter Kombination, danach übernahm aber wieder Uerdingen die Spielkontrolle. Jonas Holzum wurde zu einer Parade gezwungen, ehe kurz vor dem Pausenpfiff die Schwanenstädter bei einem Lattentreffer des KFC mächtig Glück hatten.

Nach Wiederanpfiff hatte Kleve dann folgerichtig mehr Spielanteile als zuvor, die Uerdinger Hintermannschaft hatte die Offensive der Gäste aber gut im Griff und verteidigte kompromisslos. Über Konter blieben die Gastgeber zudem gefährlich. Zu einer brenzligen Situation kam es nach einer guten Stunde: Eine Kopfballverlängerung kam zu Lars van Schyndel, der fünf Meter vor dem Tor von Paris gefoult wurde, sodass der Schiedsrichter zunächst auf Elfmeter entschied. Diese Entscheidung nahm er kurz darauf nach Rücksprache mit seinem Assistenten aber zurück. Dieser hatte ihn auf eine Abseitsposition hingewiesen, nachdem seine Fahne zunächst unten geblieben war. So blieb es beim 0:1, entsprechend groß war anschließend die Enttäuschung auf Seiten des FC: „Ich möchte dennoch ein Lob an meine Mannschaft aussprechen. Wir waren auch heute auf Augenhöhe“, sagte Fronhoffs anschließend.