FC Kleve II und Viktoria Goch Fußball-Bezirksliga

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: 1. FC Kleve II - Viktoria Goch (Sonntag, 15 Uhr).

Derbyzeit für die FC-Reserve: Nach dem guten Auftritt gegen Wachtendonk-Wankum möchte das Team von Lukas Nakielski und Dilek Özden gegen den Lokalrivalen aus Goch weiter punkten. Beim 2:2 letzten Sonntag sah das Trainerduo zahlreiche starke Aspekte, an die es nun anzuknüpfen gilt. Im Derby „wollen wir eine fokussierte Leistung zeigen und unser Spiel durchbringen“, so Nakielski. Die Klever müssen dabei auf jeden Fall auf den weiter verletzten Daniel Herzel verzichten, zudem steht hinter den Einsätzen der angeschlagenen Simon Schoofs, Dano Evrard und Tim Harwardt noch ein Fragezeichen. Gegen Goch erwartet das Trainerduo ein „Derby mit viel Leidenschaft, in dem wir die Viktoria schlagen wollen.“ Die Zweite hat aktuell einen hervorragenden Lauf und „den wollen wir am Sonntag fortsetzen und richtig was abbrennen“, kündigt Nakielski an. Mit einem Sieg würde man sich zudem weiter von den Abstiegsplätzen entfernen und sich vom Lokalkontrahenten absetzen.