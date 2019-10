Fußball : FC Kleve II: „Es weiß jeder, worum es am Sonntag geht“

Kleve Der Derby-Doppelpack steht am Sonntag auf dem Programm: Während die erste Mannschaft des 1.FC Kleve die Reise zum Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen antreten muss, empfängt die FC-Reserve daheim am Bresserberg die Zweitvertretung der Blumenstädter.

Für die Elf von Lukas Nakielski geht es nach dem Ausfall der Partie in Walbeck am vergangenen Wochenende, so schnell wie möglich wieder in den Rhythmus zu finden. „Das Spiel hat natürlich einen ganz besonderen Charakter“, sagt Nakielski: „Es weiß jeder, worum es am Sonntag geht.“ Neben den drei zu vergebenden Punkten ist dies nämlich auch ein Prestigeduell der beiden größten Clubs im Kreis. Insbesondere auf Klever Seiten stehen zahlreiche Akteure, die bereits in der Jugend gegen die Grün-Gelben angetreten sind. Alleine im letzten Spiel gegen Aldekerk kamen sage und schreibe 13 Spieler zum Einsatz, die bereits in den Junioren für den FC am Ball waren.