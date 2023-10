Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Alemannia nimmt die nächste Hürde

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer in einer attraktiven A-Liga-Partie zunächst, wie der FC Aldekerk das Geschehen zunehmend an sich riss. Aber letztlich sprang nichts Zählbares dabei heraus, was allerdings auch daran lag, dass die Alemannia konsequent gegen den Ball arbeitete. Zum Ende der Partie neutralisierten sich die Mannschaften überwiegend im Mittelfeld. Der Gastgeber brachte den Vorsprung abgeklärt über die Zeit. „Allein schon wegen der ersten Hälfte geht der Sieg in Ordnung“, sagte Alemannia-Teammanager Gilbert Wehmen nach dem Abpfiff. „Hier war mehr für uns drin. Die Spielanlage meiner Mannschaft gefällt mir schon sehr gut. Aber gerade in solchen Partien kommt es nun einmal darauf an, die Chancen zu nutzen, um etwas mitnehmen zu können. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns im Abschluss noch steigern werden“, sagte Marc Kersjes.