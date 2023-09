Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A SV Nütterden hadert mit dem Schiedsrichter

Der FC Aldekerk und der SV Nütterden trennten sich in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern am Freitagabend mit einem 1:1 (1:0). Dabei konnte Bezirksliga-Absteiger Aldekerk nicht an die gute Vorstellung anknüpfen, die er eine Woche zuvor beim 7:4-Sieg bei Siegfried Materborn gezeigt hatte.