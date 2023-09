Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Lehrstunde für Siegfried Materborn

Jetzt ist es passiert. Aufsteiger Siegfried Materborn, der in der Meistersaison nur eine Niederlage kassiert und mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen die Tabellenführung in der Kreisliga A Kleve/Geldern erobert hatte, musste erstmals Lehrgeld zahlen. Am Freitagabend verlor die Mannschaft gegen Bezirksliga-Absteiger FC Aldekerk verdient mit 4:7 (1:4). Die Partie war praktisch bereits nach einer halben Stunde entschieden – zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste im Sportzentrum Oberstadt mit 4:0.