Comeback beim Fußball-Landesligisten Falko Kersten in ungewohnter Rolle bei der SGE Bedburg-Hau zurück

Der Landesligist hat ab sofort einen Akteur mehr im Kader. Er ist ein alter Bekannter. Falko Kersten hilft bei der SGE Bedburg-Hau wenigstens bis zum Saisonende aus. Der 32-Jährige, über Jahre Stammkraft in der Offensive, hatte nach der vergangenen Saison eigentlich seinen Rücktritt erklärt. Kersten hatte dann aber einen Rückzieher gemacht und war spielender Co-Trainer der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A geworden. Jetzt rückt er wieder in den Landesliga-Kader auf, wo er an ungewohnter Position eingeplant ist. Der Routinier soll Innenverteidiger Sebastian van Brakel, für den die Saison nach einem Patellasehnenriss gelaufen ist, ersetzen.