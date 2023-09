Fußball-Bezirksliga Faires Spiel beim 0:2 des Uedemer SV beim TuS Asterlagen

Der Neuling verkaufte sich beim Titelanwärter ordentlich und hätte sogar in Führung gehen können. Doch ein Heber von Maik Hemmers prallte nach einer halben Stunde von der Unterkante der Latte ins Spielfeld zurück. Der TuS Asterlagen ging kurz vor der Pause durch einen Schuss aus 16 Meter in Führung (43.). In einer, so der Uedemer Coach, „zweiten Halbzeit mit nur sehr wenigen Torchancen“ verwandelte der Gastgeber in der 76. Minute einen berechtigten Elfmeter zum 2:0. „Diese Niederlage ist sicherlich zu verkraften. Doch wir müssen sehen, dass wir jetzt schnell wieder punkten“, sagte Würzler. Die nächste Gelegenheit bietet sich am kommenden Freitag, 20 Uhr, in der Heimpartie gegen den Kevelaerer SV.