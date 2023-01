Erstes Training am Montag Licht an für das Sportzentrum Unterstadt

Die Footballer des VfL Merkur, die am Dienstag erstmals in Kellen trainierten, wollen ihre Partien auch zunächst weiter auf der Anlage an der Flutstraße bestreiten. „Ein Umzug ins neue Sportzentrum macht für uns eigentlich erst Sinn, wenn dort genügend Umkleidekabinen für die bis zu 50 Spieler zählenden Football-Teams vorhanden sind. Wir müssen also noch etwas Geduld haben. Aber wir sind glücklich über die Möglichkeiten, die wir in Kellen haben werden“, sagt Helmut Tripp, Vorsitzender des VfL Merkur. Schließlich wird der komplette Verein dahin ziehen, wo der BV DJK Kellen schon seit vielen Jahren eine Heimat hat.