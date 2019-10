Leichtathletik : Anmelden für Sylvesterlauf möglich

Kreis Das erste Rennen der 32. Auflage des Pfalzdorfer Sylvesterlaufs wird in diesem Jahr um 13.15 Uhr gestartet.

Schon jetzt ist absehbar, dass das Interesse an der 32. Auflage des Pfalzdorfer Sylvesterlaufs groß ist. Traditionell werden vier Läufe stattfinden: Um 13.15 Uhr startet der 5-Kilometer-Jedermann-, Jogging-, Straßenlauf. Um 14 Uhr folgt der 3 Kilometer Schülerlauf. Über etwa 500 Meter führt der Bambini-Lauf, der um 14.30 Uhr gestartet wird. Die Mädchen und Jungen werden um 14.40 Uhr auf die Strecke gehen. Mit dem 10 Kilometer Straßenlauf um 15 Uhr endet der 30. Sylvesterlauf.

Die Strecken sind DLV vermessen und somit Bestzeiten tauglich. Im 5 Kilometer- und 10 Kilometer-Lauf wird jeweils eine Mannschaftswertung durchgeführt. Gestartet wird am Schulzentrum in Pfalzdorf unmittelbar neben der St. Martinus-Kirche. Dort gibt es am 30.und 31. Dezember die Startunterlagen. Der Anmeldeschluss ist Donnerstag, 26. Dezember.