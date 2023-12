Fußball-Landesliga Endlich der erste Saisonsieg für die SV Hönnepel-Niedermörmter

Der Gastgeber war in der Begegnung anfangs überlegen. Doch Keeper Filip Curcic war in der Anfangsphase zweimal auf dem Posten. „In dieser Phase hat er die Null festgehalten“, lobte Zalewski den Torhüter. Danach stand der Landesligist in der Deckung immer besser. Und auch in der Offensive setzte die SV Hö.-Nie. Akzente. So hatte Peter Mayr mit einem Lattenschuss Pech (30.). Eine weitere gute Chance ließ Luca Wiens aus (37.).