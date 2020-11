Fußball : Ernüchternde Bilanz für den SV Donsbrüggen

Kleve Kreisliga A: Die Mannschaft von Trainer Meik Kozak hat nach acht Begegnungen erst drei Punkte auf dem Konto und wird vom Verletzungspech verfolgt.

Von Per Feldberg

Erst ein Sieg in acht Partien und ein Torverhältnis von 7:19: Die aktuelle Bilanz des SV Donsbrüggen in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern ist ernüchternd. Das hatte sich Meik Kozak, der neue Trainer des Teams, natürlich anders vorgestellt. In seinem ersten Jahr als verantwortlicher Übungsleiter im Seniorenbereich wurde Kozak, der zuvor drei Jahre lang Co-Trainer von Marco Schacht beim Ligarivalen BV Sturm Wissel war, aber auch gleich vor einige große Herausforderungen gestellt.