Fußball-Kreisliga B Ernes Tiganj bleibt Trainer von Viktoria Goch II

In der vergangenen Saison verpasste Viktoria Goch II als Dritter in der Gruppe eins der Kreisliga B den Aufstieg knapp. Vor dieser Spielzeit wechselte das Team in die Gruppe zwei, weil der Klub sich dort bessere Chancen ausrechnete, den Sprung in die Kreisliga A zu schaffen. Doch es scheint erneut nicht zu klappen. Derzeit hat die Mannschaft einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum II, der aber zwei Partien weniger ausgetragen hat.